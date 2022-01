https://fr.sputniknews.com/20220103/en-turquie-linflation-bondit-a-36-avec-la-chute-de-la-livre-1054165891.html

En Turquie, l'inflation bondit à 36% avec la chute de la livre

En Turquie, l'inflation bondit à 36% avec la chute de la livre

L'inflation en Turquie a atteint 36,08% en rythme annuel en décembre, son plus haut niveau depuis 19 ans, montrent les statistiques officielles publiées lundi... 03.01.2022, Sputnik France

La hausse des prix à la consommation a dépassé les attentes puisque la médiane des estimations d'économistes la donnaient à 30,6%, et elle est plus forte encore pour certaines catégories de produits comme l'alimentation, les boissons ou les transports.La livre turque a perdu 44% de sa valeur en 2021 en réactions aux baisses de taux à répétition décidées par la banque centrale, l'administration Erdogan donnant la priorité à la réduction du coût du crédit et aux exportations au détriment de la stabilité monétaire.Elle a encore cédé jusqu'à plus de 4% lundi matin face au dollar américain.Pour Ozlem Derici Sengul, économiste et associée du cabinet Spinn Consulting à Istanbul, l'inflation pourrait atteindre 50% dans les prochains mois si l'orientation de la politique monétaire n'est pas rapidement inversée, en raison notamment du relèvement de 50% du salaire minimum et de la hausse de certains prix administrés.Cette dernière a ramené son principal taux d'intérêt de 19% à 14% depuis septembre en assurant que les facteurs qui tirent les prix à la hausse devraient rapidement se dissiper.

