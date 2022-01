https://fr.sputniknews.com/20220103/lobjectif-de-25m-de-doses-de-rappel-en-cinq-semaines-est-tenable-selon-fischer-1054166818.html

L'objectif de 25M de doses de rappel en cinq semaines est "tenable", selon Fischer

Alors que le projet de loi sur le pass vaccinal arrive ce jour à l'Assemblée nationale et que la France a enregistré la semaine dernière des records quotidiens... 03.01.2022, Sputnik France

L'objectif de 25 millions d'injections de doses de rappel de vaccins contre le COVID-19 en cinq semaines, tel qu'annoncé dimanche par le ministre français de la Santé Olivier Véran, est tenable et primordial, a déclaré lundi le Pr Alain Fischer, président du conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale.Alors que le projet de loi sur le pass vaccinal arrive ce jour à l'Assemblée nationale et que la France a enregistré la semaine dernière des records quotidiens de contaminations, le gouvernement mise sur le rappel vaccinal pour éviter une saturation du système hospitalier.Interrogé sur la possibilité de recommander une deuxième dose de rappel de vaccin face au variant Omicron du coronavirus, considéré comme très contagieux, Alain Fischer a estimé que des données étaient encore nécessaires et qu'une décision pourrait être prise vers la mi-février ou en mars.Vendredi, lors de ses voeux aux Français, le président Emmanuel Macron a prévenu que les semaines à venir seraient difficiles en raison de la rapide propagation du variant Omicron.

