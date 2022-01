https://fr.sputniknews.com/20220103/macron-en-tete-pecresse-et-le-pen-ex-aequo-sondage-sur-les-intentions-de-vote-au-premier-tour-1054171912.html

Macron en tête, Pécresse et Le Pen ex aequo: sondage sur les intentions de vote au premier tour

Alors que la course à la présidentielle française entame un tournant décisif, le baromètre OpinionWay-Kéa Partners pour Les Échos et Radio classique révèle que... 03.01.2022, Sputnik France

Les intentions de vote dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, prévue pour les 10 et 24 avril 2022, donnent encore gagnant Emmanuel Macron au premier tour, selon une enquête du Baromètre OpinionWay-Kéa Partners pour Les Échos et Radio classique publiée ce 3 janvier.Ainsi, Emmanuel Macron bénéficie de 26% des intentions de vote au premier tour, ce qui le place largement devant Valérie Pécresse, candidate des Républicains, et Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, au coude-à-coude avec 16%. Le polémiste Éric Zemmour leur tient compagnie dans cette liste avec 13% des intentions de vote. Le "top-5" est complété par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, avec 9% des intentions de vote.L’étude a été menée auprès de 1.059 Français inscrits sur les listes électorales, issues d'un échantillon de 1.122 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Elle a été réalisée du 2 au 3 janvier 2022 par questionnaire auto-administré en ligne.À partir de ce 3 janvier, Les Échos publieront chaque jour le Baromètre OpinionWay-Kéa Partners mesurant les intentions de vote pour la présidentielle.Intentions de vote au second tourUn sondage différent, réalisé par OpinionWay pour VSD les 21 et 22 décembre 2021 auprès d’un échantillon de 1.048 personnes inscrites sur les listes électorales, avait cité des chiffres semblables pour le premier tour, mais s’était aussi penché sur le second.Les sondés se sont vu proposer plusieurs scénarios. En cas de face-à-face entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, le Président actuel aurait remporté la victoire, mais avec un avantage minimum par rapport aux autres candidats: 54% contre 46%. Les chiffres auraient été respectivement de 58% et 42% pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen.Pour ce qui est d’un duel entre les deux candidates, Valérie Pécresse aurait gagné l’élection haut la main sur un score de 63% à 37%.Le sondage examine également l’éventualité d’un affrontement entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, tout en soulignant que "cette hypothèse n’est pas réaliste", compte tenu des résultats des intentions de vote au premier tour. Ainsi, le polémiste n’aurait totalisé que 34%, contre 66% pour le Président en exercice. Et aurait perdu la bataille contre Valérie Pécresse avec un score encore plus foudroyant: 30% contre 70%.D’après les résultats du premier tour de la présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait été crédité de 24% des voix, suivi de Marine Le Pen avec 21,3%, et de François Fillon avec 20%. Au second tour, Emmanuel Macron a totalisé 66,1% des suffrages, contre 33,9% pour Marine Le Pen.

