Triplement vacciné, le ministre américain de la Défense est positif au Covid-19

Triplement vacciné, le ministre américain de la Défense est positif au Covid-19

Dans un communiqué, le ministre Lloyd Austin précise être vacciné avec une troisième dose de rappel, "ce qui fait que l'infection est beaucoup plus légère... 03.01.2022, Sputnik France

Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a contracté le Covid-19, a annoncé le 2 janvier le Pentagone, précisant qu'il souffrait de symptômes "légers" et resterait en quarantaine chez lui pendant les cinq prochains jours.Dans un communiqué, diffusé par son ministère, M. Austin précise être pleinement vacciné, y compris avec une troisième dose de rappel, "ce qui fait que l'infection est beaucoup plus légère qu'elle ne l'aurait été autrement", écrit-il.M. Lloyd, qui continuera "dans la mesure du possible" à assister virtuellement aux réunions de travail, précise que son dernier contact avec le président Joe Biden remonte au 21 décembre, soit plus d'une semaine avant qu'il ne commence à ressentir des symptômes, et qu'il avait été testé négatif ce matin-là.Les États-Unis traversent actuellement une forte vague de contaminations au Covid-19, avec une moyenne à presque 400.000 nouvelles cas par jour.Plusieurs membres importants du Congrès ont récemment annoncé avoir été contaminés. La porte-parole de Joe Biden, Jen Psaki, avait été testée positive fin octobre.

