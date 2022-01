https://fr.sputniknews.com/20220105/edouard-philippe-reagit-aux-mots-polemiques-de-macron-sur-les-non-vaccines--1054192639.html

Édouard Philippe réagit aux mots polémiques de Macron sur les non-vaccinés

Édouard Philippe réagit aux mots polémiques de Macron sur les non-vaccinés

Suite aux phrases polémiques d’Emmanuel Macron concernant les non-vaccinés, l’ancien Premier ministre a tenu à le défendre en expliquant que "le Président... 05.01.2022, Sputnik France

2022-01-05T13:23+0100

2022-01-05T13:23+0100

2022-01-05T13:23+0100

france

emmanuel macron

projet de loi

examen

edouard philippe

pass vaccinal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1045833000_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b996cc7949ff8923286290da78dad160.jpg

Si les propos d’Emmanuel Macron, qui a déclaré le 4 janvier vouloir "emmerder" les non-vaccinés, ont déclenché une polémique et provoqué l’indignation de ses opposants politiques, Édouard Philippe a volé à son secours.Invité ce mercredi 5 janvier sur France 2, l’ancien Premier ministre a indiqué que "le Président s’exprime parfois de façon soutenue, parfois de façon familière".Mais, d'après lui, "il y a une question derrière qui est plus intéressante que la polémique qui va évidemment prospérer sur le terme: c'est la question de la vaccination obligatoire".Il a également rappelé que le gouvernement avait en 2017 "décidé de rendre obligatoire un grand nombre de vaccins pour les enfants. C'est applicable depuis le 1er janvier 2018 et ça donne de bons résultats".De plus, dans la soirée du 4 janvier, l’un des proches de M.Macron a confirmé auprès de Franceinfo que "ce n’est pas une petite phrase, c’est un raisonnement".Une suspension de l’examen du projet de loiCette interview du Président au Parisien a été publiée alors que les députés siégeaient pour examiner le projet de loi sur le pass vaccinal. De nombreuses contestations ont perturbé la suite de la séance.Ce 5 janvier, ils doivent reprendre le débat.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

emmanuel macron, projet de loi, examen, edouard philippe, pass vaccinal