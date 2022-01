https://fr.sputniknews.com/20220105/le-quebec-reduit-la-duree-disolement-a-cinq-jours-1054194227.html

Le Québec réduit la durée d'isolement à cinq jours

Le Québec réduit la durée d'isolement à cinq jours

Selon Radio Canada, cet allègement de la période d'isolement pour les travailleurs était réclamé dans plusieurs secteurs d'activité au Québec, notamment dans... 05.01.2022, Sputnik France

2022-01-05T14:15+0100

2022-01-05T14:15+0100

2022-01-05T14:16+0100

québec

canada

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0b/1044560936_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f2563fc935696f80aa61b804238db35d.jpg

Le ministère de la Santé du Québec a annoncé, mardi, que la durée d'isolement des personnes infectées par la Covid-19 sera réduite de dix à cinq jours.L'isolement de cinq jours commencera désormais à partir de l'obtention d'un résultat positif à un test de dépistage rapide (Test de détection antigénique) ou de l'apparition des symptômes, a indiqué la conseillère médicale stratégique de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, Marie-France Raynault, citée par Radio Canada.Elle a relevé que dès l'apparition de symptômes, la personne devra se mettre immédiatement en isolement pour au moins cinq jours, ajoutant que les personnes qui n'ont pas accès à un test rapide, mais qui ont des symptômes, devront par conséquent être considérées comme infectées.Au bout de ces cinq jours, si les symptômes régressent ou ont disparu et que la personne n'a pas présenté de fièvre lors des dernières 24 heures, elle pourra retourner à ses activités en portant le masque et en respectant une distanciation de deux mètres pendant les cinq jours suivants, a précisé la responsable.Selon Radio Canada, cet allègement de la période d'isolement pour les travailleurs était réclamé dans plusieurs secteurs d'activité au Québec, notamment dans le commerce et l'industrie qui sont déjà aux prises avec d'importantes pénuries de personnel aggravées par la mise en isolement des travailleurs infectés.

québec

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

québec, canada, covid-19