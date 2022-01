https://fr.sputniknews.com/20220106/le-rappel-vaccinal-elargi-aux-adolescents-aux-etats-unis-1054205100.html

Le rappel vaccinal élargi aux adolescents aux États-Unis

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont annoncé mercredi avoir élargi aux adolescents âgés de 12 à 15 ans l'administration... 06.01.2022, Sputnik France

Cette décision intervient après qu'un panel d'experts conseillant l'autorité sanitaire fédérale a recommandé plus tôt que le rappel vaccinal soit proposé aux jeunes de cette tranche d'âges, au moins cinq mois après l'injection de la deuxième dose.Le panel a aussi déclaré que les CDC devaient renforcer leur directive pour les adolescents âgés de 16 et 17 ans, pour les inciter tous à effectuer le rappel vaccinal, pour lequel ils sont déjà éligibles.Dans un communiqué, les CDC ont fait savoir qu'ils recommandaient aux adolescents âgés de 12 à 17 ans de recevoir un rappel vaccinal cinq mois après la fin du schéma initial avec les deux doses de Pfizer-BioNTech.Sur fond de rapide propagation du variant Omicron du coronavirus, très largement majoritaire aux Etats-Unis, le nombre de contaminations rapportées quotidiennement a grimpé à des niveaux records ces derniers jours, favorisé par les retours à l'école et au bureau après les fêtes de fin d'année.Les autorités craignent que les systèmes de santé soient surchargés et d'être par ailleurs contraintes à fermer les commerces et les écoles.

