L'Inde confirme le premier décès lié au variant Omicron

L'Inde a confirmé le premier décès lié au nouveau variant Omicron qui représente désormais la souche dominante, a indiqué, mercredi, le ministère indien de la... 06.01.2022, Sputnik France

Il s'agit d'un homme de 74 ans qui souffrait de comorbidités, a indiqué à la presse le co-secrétaire du ministère de la Santé, Lav Agarwal.Le résultat du séquençage du génome reçu le 25 décembre a révélé que l'homme était infecté par le variant Omicron, a-t-il fait savoir.L'Inde a signalé mercredi un pic de 58.097 cas de Covid-19, selon les autorités sanitaires ayant relevé que le pays assiste déjà à la troisième vague de la pandémie.Le Maharashtra, le Bengale occidental, Delhi, le Kerala, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Jharkhand et Gujarat sont les États qui suscitent les préoccupations en raison d'une forte augmentation des contaminations.Plusieurs États à travers le pays ont réimposé des couvre-feux pour juguler la propagation du virus, alors que les autorités ont resserré la vis au niveau des ports et aéroports du pays sur fond de recrudescence des cas.L'Inde est le deuxième pays le plus touché au monde en nombre de cas, avec près de 35 millions de contaminations confirmées. Avec 482.000 décès résultant du Covid, le pays se classe au troisième rang des plus endeuillés du monde, derrière les États-Unis et le Brésil.

Maghreb Arabe Presse

