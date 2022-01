https://fr.sputniknews.com/20220106/litalie-instaure-lobligation-vaccinale-pour-les-plus-de-50-ans-1054215040.html

L'Italie instaure l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans

L'Italie instaure l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans

Le conseil des ministres italien a décidé mercredi d'instaurer l'obligation vaccinale pour les personnes âgées de plus de 50 ans. Ceux qui sont guéris, en... 06.01.2022, Sputnik France

2022-01-06T17:07+0100

2022-01-06T17:07+0100

2022-01-06T17:47+0100

italie

covid-19

vaccin

vaccination

obligation vaccinale

covid-19

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053698833_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_5af642790b341d12da88d36beb2ad20e.jpg

"Nous voulons freiner la courbe des contagions et inciter les Italiens qui ne se sont pas encore vaccinés à le faire", a affirmé le Premier ministre, Mario Draghi, précisant que le gouvernement vise à réduire la pression sur les hôpitaux."Le but est de restreindre au maximum la zone des non vaccinés car c'est elle qui pèse sur nos systèmes hospitaliers", a expliqué, de son côté, le ministre de la Santé Roberto Speranza, soulignant qu'à ce jour les deux tiers des patients admis en réanimation ne sont pas vaccinés.Par conséquent, dès la publication du décret au Journal Officiel, le vaccin sera obligatoire jusqu'au 15 juin pour les personnes âgées de 50 ans. Ceux qui sont guéris, en revanche, devront se faire vacciner au bout de six mois.L'Italie compte 59 millions d'habitants, dont 28 millions âgés de plus de 50 ans, selon l'Institut national des statistiques (Istat).

italie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

italie, vaccin, vaccination, obligation vaccinale, covid-19, coronavirus sars-cov-2