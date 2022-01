Microsoft a fait face à un nouveau "bug de l’an 2000"

"Nous avons résolu le problème provoquant le blocage des messages dans les files d'attente d'Exchange Server 2016 et 2019. Le problème est lié à un échec de la vérification de la date, à cause du changement d’année et non à une défaillance du moteur anti-virus lui-même […] Ce n’est pas un problème lié à la sécurité", explique ainsi Microsoft dans son communiqué.