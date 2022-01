https://fr.sputniknews.com/20220106/restrictions-allegees-au-portugal-malgre-des-contaminations-record-1054217694.html

Restrictions allégées au Portugal malgré des contaminations record

Restrictions allégées au Portugal malgré des contaminations record

Le gouvernement portugais a annoncé jeudi que les élèves pourraient retourner à l'école à partir de la semaine prochaine et que les discothèques rouvriraient... 06.01.2022, Sputnik France

2022-01-06T20:05+0100

2022-01-06T20:05+0100

2022-01-06T20:08+0100

covid-19

europe

portugal

rodrigo duterte

vaccination

covid-19

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101748/61/1017486160_0:615:5206:3543_1920x0_80_0_0_b031feee44f8e8ff515e062ee5024fc0.jpg

Des mesures décidées malgré la flambée des contaminations par le coronavirus responsable du Covid-19, à des niveaux record."C'est pour cela que nous avons beaucoup moins d'hospitalisations, moins de patients en soins intensifs et moins de décès", a-t-il ajouté.Le variant Omicron, identifié fin 2021 en Afrique australe, est désormais majoritaire dans de nombreux pays du fait de sa forte contagiosité.Il est apparu au Portugal en novembre dernier et a alimenté une flambée des contaminations dans ce pays qui figure parmi ceux affichant un taux de couverture vaccinale parmi les plus élevés, avec 89% de la population intégralement vaccinée.Selon les bilans quotidiens diffusés par les autorités sanitaires, le nombre de nouvelles contaminations sur 24 heures a atteint un record mercredi, avec près de 40.000 cas mercredi, avant de refluer à 39.074 nouvelles infections jeudi.Le nombre de décès quotidiens imputés au Covid-19 s'est établi à 14 mercredi et 25 jeudi, mais reste bien inférieur aux bilans d'environ 300 morts par jour enregistrés lors du précédent pic épidémique, en janvier 2021, alors que la campagne de vaccination commençait à peine.En ce qui concerne les hospitalisations, le Portugal compte actuellement 1.311 patients hospitalisés, là encore sans comparaison avec le pic de 6.869 hospitalisés enregistré le 1er février 2021.Isolement, télétravail, écoleÀ compter de lundi prochain, seuls les patients contaminés par le coronavirus SARS-CoV-2 et les cas contacts vivant au sein du même foyer seront soumis à l'isolement, tandis que les quelque trois millions de personnes ayant reçu un rappel vaccinal en seront dispensées.Les élèves pourront retourner à l'école à partir de lundi mais le télétravail obligatoire, entré en vigueur le 25 décembre pour deux semaines afin d'éviter un rebond des contaminations après les fêtes de fin d'année, restera finalement en vigueur jusqu'au 14 janvier.Les boîtes de nuit et les bars pourront rouvrir le 14 janvier, mais un test de dépistage négatif sera requis pour y entrer et il sera également exigé pour l'ensemble des passagers arrivant au Portugal par avion.Des élections législatives anticipées sont prévues le 30 janvier prochain au Portugal et le Président Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé mercredi que les règles d'isolement pourraient être allégées ou suspendues le jour du scrutin.Depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 a fait 19.054 morts au Portugal.

europe

portugal

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

europe, portugal, rodrigo duterte, vaccination, covid-19, coronavirus sars-cov-2