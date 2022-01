https://fr.sputniknews.com/20220106/saisie-record-de-4-tonnes-de-cocaine-a-rotterdam-sept-arrestations-1054207485.html

Saisie record de 4 tonnes de cocaïne à Rotterdam, sept arrestations

Saisie record de 4 tonnes de cocaïne à Rotterdam, sept arrestations

Sept personnes ont été arrêtées en Belgique lundi, suite à la saisie de 4,18 tonnes de cocaïne la semaine dernière à Rotterdam, une prise record en 2021 dans... 06.01.2022, Sputnik France

D'une valeur de revente estimée à 300 millions d'euros, la drogue était dissimulée dans un conteneur de bananes arrivé d'Equateur et destiné à Anvers en Belgique.La drogue a été détruite aux Pays-Bas avant d'être acheminée vers la Belgique. Les autorités belges et une équipe néerlandaise ont ensuite suivi le conteneur jusqu'à un entrepôt à Essen (Belgique), juste de l'autre côté de la frontière.La police judiciaire fédérale belge y a effectué une descente lundi et a arrêté au total sept suspects, cinq Belges et deux Britanniques. Six sont actuellement en détention provisoire.La suite de l'enquête est entre les mains de la police judiciaire fédérale à Anvers.Dans un rapport paru en septembre, Europol, l'organisme de l'UE chargé de la lutte contre la criminalité a prévenu que les Pays-Bas et la Belgique voisine étaient en train de devenir des plaques tournantes majeures pour la cocaïne, notamment pour les lots en provenance de Colombie.

