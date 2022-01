https://fr.sputniknews.com/20220106/seoul-et-riyad-sengagent-a-renforcer-leur-cooperation-dans-les-domaines-energetiques-1054208185.html

Séoul et Riyad s'engagent à renforcer leur coopération dans les domaines énergétiques

Séoul et Riyad s'engagent à renforcer leur coopération dans les domaines énergétiques

06.01.2022

Le ministre sud-coréen de l'Industrie Moon Sung-wook, en visite de trois jours en Arabie saoudite, et le ministre saoudien de l'Energie Abdulaziz ben Salman sont parvenus à un consensus sur les nouveaux domaines de coopération bilatérale.Lors de la réunion de mercredi, le ministre sud-coréen a suggéré de renforcer les liens non seulement dans le pétrole et d'autres secteurs énergétiques traditionnels, mais aussi dans de nouveaux domaines, tels que l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables et l'hydrogène, et a exprimé la volonté du pays de participer à un grand projet de centrale nucléaire en Arabie saoudite, selon le ministère.Le ministre saoudien a noté le potentiel des technologies des centrales nucléaires de la Corée du Sud et s'est engagé à étendre davantage la coopération bilatérale dans le domaine énergétique global, a-t-il ajouté.L'Arabie saoudite est le plus grand fournisseur de pétrole brut de la Corée du Sud, représentant 30% des importations totales de pétrole de Séoul au cours des neuf premiers mois de 2021, d'après les données de l'Association coréenne du commerce international (KITA).

