La Corée du Sud interdit les produits jetables en plastique dans les cafés et les restaurants

La Corée du Sud interdit les produits jetables en plastique dans les cafés et les restaurants

La Corée du Sud a décidé d'interdire l'utilisation des produits jetables en plastique dans les cafés et les restaurants à partir du 1er avril 2022

"Cette nouvelle mesure vise à interdire l'utilisation des gobelets, assiettes, récipients et couverts en plastique à usage unique", a indiqué le ministère dans un communiqué.A partir du 24 novembre 2022, l'utilisation de gobelets jetables, de pailles en plastique et de touillettes à café en plastique sera elle aussi interdite, a ajouté la même source, notant que l'utilisation de sacs en plastique jetables sera également bannie dans les commerces de détail (les épiceries).Le ministère avait jusqu'ici temporairement autorisé l'utilisation des produits jetables en plastique à cause de la crise pandémique. La quantité des déchets de papier a enregistré une hausse de 25% en 2020 en comparaison avec l'année précédente, alors que la celle des déchets plastiques a augmenté de 19%, indique-t-on.

