Un milliardaire japonais veut explorer la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la Terre

Le milliardaire Yusaku Maezawa, devenu le mois dernier le premier civil japonais à se rendre à la Station spatiale internationale (ISS), a déclaré vendredi... 07.01.2022, Sputnik France

Le fantasque homme d'affaires de 46 ans a indiqué que "le type de sous-marin qui sera utilisé et la durée du voyage sont pratiquement décidés", et les détails du plan seront annoncés ultérieurement.Le mois dernier, Maezawa et son assistant Yozo Hirano ont passé 12 jours dans la Station ISS où ils ont documenté la vie dans l'espace pour un million d'abonnés à YouTube.S'exprimant vendredi pour la première fois depuis son retour au Japon, M. Maezawa a affirmé que ce voyage lui avait fait apprécier encore davantage la Terre.Le milliardaire a déclaré dans une émission de radio en direct de l'espace, le mois dernier, qu'il voulait ensuite réaliser son rêve d'aller dans l'endroit le plus profond de la Terre, la fosse des Mariannes dans le Pacifique.L'odyssée spatiale de Maezawa, qui aurait coûté environ 10 milliards de yens (86 millions de dollars), a suscité une certaine controverse, ses détracteurs la qualifiant de "passe-temps hédoniste".Le méga-riche fondateur du plus grand détaillant de mode en ligne Zozo Inc prévoit de se mettre en orbite autour de la Lune, avec la fusée Big Falcon de la société américaine SpaceX en 2023, lors du premier voyage de ce type organisé par une entreprise privée.L'orbite de la Lune étant prévue dans un an environ, le milliardaire amateur d’art, qui a acquis un tableau de Basquiat pour plus de 110 millions de dollars en 2017, a déclaré qu'il espérait révéler sous peu qui l'accompagnerait lors de ce voyage, assurant toutefois vouloir emmener avec lui six à huit artistes de renommée mondiale.

