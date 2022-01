https://fr.sputniknews.com/20220108/coupe-de-france-feminine-une-gardienne-devient-joueuse-de-champ-lors-du-match-bordeaux-ol-1054245507.html

Coupe de France féminine: une gardienne devient joueuse de champ lors du match Bordeaux-OL

L'Olympique lyonnais, tenant du titre, a dominé une équipe de Bordeaux diminuée (4-0) en faisant la différence dès la première mi-temps de son 16e de finale de... 08.01.2022, Sputnik France

La capitaine de l'équipe de France Wendie Renard a marqué le premier et le dernier but de la rencontre, d'une tête (12e) puis sur penalty (31e), validant la qualification lyonnaise pour les 8e de finale.Entretemps, l'internationale allemande Dzsenifer Marozsan avait creusé l'écart d'une frappe lointaine (24e), pour signer son retour en fanfare dans l'équipe rhodanienne, à la suite d'un prêt en début de saison à l'OL Reign, la franchise du club évoluant dans le championnat américain. Autre revenante "américaine", Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire des Bleues, est entrée à la 58e minute.La Norvégienne Ada Hegerberg a elle aussi participé à la fête en marquant à la 26e minute.Malgré quelques belles occasions, les Bordelaises n'ont pu remonter au score face à la défense sans faille de la gardienne chilienne Christiane Endler. Elles étaient fortement diminuées par une cascade d'absences, dues au Covid-19 et à des blessures. La gardienne remplaçante Mylène Chavas est même entrée en jeu... mais comme joueuse de champ.Les Girondines, 7e au classement du championnat, vivent une saison difficile, marquée par plusieurs départs, des blessures longues et la perte de l'entraîneur Pedro Martinez Losa, qui avait mené le club sur le podium en championnat à deux reprises.Les Lyonnaises, leadeuses en D1, confirment quant à elles un début de saison sans faute centré sur leur objectif de reconquête après avoir été détrônées par le PSG au championnat, la fin de 14 ans d'hégémonie, et avoir été éliminées par les Parisiennes de la Ligue des champions en quart de finale en 2021.Le Paris Saint-Germain fait son entrée en lice en Coupe de France dimanche (14h30) à Dijon (D1).

