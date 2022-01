https://fr.sputniknews.com/20220108/decouverte-de-tombes-anciennes-dans-le-sud-de-la-chine-1054246407.html

Découverte de tombes anciennes dans le sud de la Chine

Des archéologues ont récemment découvert un important groupe de tombes anciennes datant de la période des Six Dynasties aux Dynasties Sui et Tang (222-907)... 08.01.2022, Sputnik France

Couvrant une superficie de 70.000 mètres carrés, l'ensemble de quelque 200 tombes est situé dans le village de Dashugen, dans le canton de Fucheng de la ville de Beihai, selon le musée de la ville de Beihai.La caractéristique la plus marquante de l'ensemble est que la plupart des chambres funéraires ont été construites avec des pièces de pierre, mais certaines tombes étaient faites de briques et de pierres.Des vestiges, notamment des poteries aux motifs diversifiés, des objets en fer et des briques portant des inscriptions, ont été exhumés des tombes.Selon les experts, ces découvertes archéologiques sont d'une grande valeur pour la recherche.

Maghreb Arabe Presse

