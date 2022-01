https://fr.sputniknews.com/20220108/lonu-demande-une-enquete-sur-une-attaque-contre-des-casques-bleus-au-liban-1054237798.html

L'Onu demande une enquête sur une attaque contre des Casques bleus au Liban

L'Onu demande une enquête sur une attaque contre des Casques bleus au Liban

L'Onu a demandé aux autorités libanaises de mener une enquête rapide et approfondie sur une attaque plus tôt cette semaine contre des soldats de la paix... 08.01.2022, Sputnik France

2022-01-08T10:03+0100

2022-01-08T10:03+0100

2022-01-08T10:03+0100

international

liban

onu

stéphane dujarric

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1046000783_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_8dea7acb531ec36941321e5e8680f17b.jpg

Les Casques bleus ont été attaqués mardi soir par des inconnus. Leurs véhicules de l'ONU ont été vandalisés et des objets officiels ont été volés.Les Casques bleus sont déployés au sein de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), créée à l'origine en 1978 pour confirmer le retrait israélien du pays.La mission a été considérablement renforcée après les combats en 2006 pour superviser la cessation des hostilités entre Israël et le groupe libanais Hezbollah.La résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en 2006, exige que la force onusienne ait un accès complet et sans entrave dans toute sa zone d'opérations, a-t-il ajouté.Le Liban continue de faire face à de nombreux défis, notamment des bouleversements politiques, une crise économique et financière et les effets dévastateurs de l'explosion d'août 2020 dans le port de la capitale, Beyrouth.

liban

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

liban, onu, stéphane dujarric