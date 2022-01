https://fr.sputniknews.com/20220109/blinken-soupconne-poutine-de-vouloir-rebatir-lunion-sovietique-1054258018.html

Blinken soupçonne Poutine de vouloir rebâtir l’Union soviétique

Blinken soupçonne Poutine de vouloir rebâtir l’Union soviétique

Le chef de la diplomatie américaine estime que Vladimir Poutine souhaite reconquérir l’influence exercée à l’époque par Moscou sur les républiques soviétiques. 09.01.2022, Sputnik France

2022-01-09T21:58+0100

2022-01-09T21:58+0100

2022-01-09T21:59+0100

international

international

états-unis

russie

victoria nuland

urss

antony blinken

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1045701428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_498a4f9aa0cceb8db5dd7c1019790fa1.jpg

Le Président russe a l’intention de rétablir l’ordre des choses du temps de l’Union soviétique, juge le secrétaire d’État américain Antony Blinken.Pour lui, cette volonté du Kremlin de reconquérir son influence perdue sur les ex-républiques soviétiques est inadmissible.En décembre dernier, la vice-secrétaire d’État Victoria Nuland avait déjà accusé Vladimir Poutine d’aspirer "à reconstruire l’Union soviétique comme son héritage". Le Kremlin avait alors pointé l’impossibilité de réaliser un tel projet.Pas de réduction de la présence US en Europe en vueLes déclarations de M.Blinken surviennent à l’approche des pourparlers russo-américains sur les garanties de sécurité programmés à Genève pour le 10 janvier. Ils seront suivis d’un Conseil Russie-Otan, le 12 janvier, et de négociations entre la Russie et l’Organisation de sécurité et de coopération en Europe (OSCE), le 13.Précédemment, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a assuré que les États-Unis n’avaient pas l’intention de restreindre leur présence militaire en Europe. "Nous n’étudions pas la possibilité de réduire nos forces en Europe ni de les redéployer", a-t-il tweeté.Moscou veut pour sa part que Washington n’installe plus de bases militaires dans les pays ayant fait partie de l’URSS et cesse toute coopération avec ces États dans le domaine de la défense.

états-unis

russie

urss

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

international, états-unis, russie, victoria nuland, urss, antony blinken