Des chercheurs russes détectent un astéroïde qui s'approchera de la Terre dans 70 ans

Des scientifiques russes ont découvert un astéroïde qui s'approchera de notre planète en avril 2095. La probabilité d’une collision est actuellement évaluée... 09.01.2022, Sputnik France

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104185/34/1041853427_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_c448fa48a30380affd9f492d888ecdb6.jpg

Un astéroïde pesant 18.000 tonnes, qui doit croiser la Terre le 5 avril 2095, a été découvert par des chercheurs de l’Institut de mathématiques appliquées de l’Académie des sciences de Russie.À l'heure actuelle, la probabilité d’une collision de l’objet céleste avec notre planète est évaluée 0,02%.Auparavant, des scientifiques russes ont établi que près de 7.200 tonnes de déchets spatiaux évoluaient sur l’orbite terrestre.Suivis de prèsLa semaine dernière, la NASA a prévenu que deux astéroïdes, 2013 YD48 et 7482 YD48, considérés comme potentiellement dangereux, devaient s’approcher de notre planète les 11 et 18 janvier à des distances de 5,6 et de 1,9 millions de kilomètres respectivement.Aujourd’hui, le nombre total des géocroiseurs est évalué à près de 28.000, tandis qu’environ 3.000 nouveaux objets de ce genre sont détectés chaque année.Début décembre, les spécialistes de la NASA ont annoncé avoir perfectionné l’outil Sentry (Sentinel) qui permet désormais de pister en même temps tous les astéroïdes à surveiller. Précédemment, l’agence spatiale américaine avait envoyé la sonde DART percuter l’un d’eux pour tenter de le dévier de sa trajectoire.

