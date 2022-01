https://fr.sputniknews.com/20220109/la-couverture-forestiere-du-vietnam-en-hausse-en-2021-1054253409.html

La couverture forestière du Vietnam en hausse en 2021

Le taux de couverture forestière du Vietnam a atteint 42,01% en 2021, en hausse de 0,11% par rapport à l'année précédente, rapporte dimanche l'Agence... 09.01.2022, Sputnik France

Le Département a également signalé une baisse de 12% du nombre des infractions à la loi sur les forêts cette année, tandis que la superficie des forêts perdues à cause des incendies, de la déforestation et des catastrophes naturelles a reculé de 33% en glissement annuel.Le Vietnam a enregistré des progrès dans la protection des forêts, la prévention et la lutte contre les incendies par rapport à l'année précédente, a expliqué la même source.En 2022, le Département prévoit de se concentrer sur l'élaboration de documents juridiques et le renforcement de la gestion en matière de protection des forêts, de prévention et de lutte contre les incendies.Il prévoit également de surveiller de près la conversion des terres forestières à d'autres fins au niveau local, de durcir les violations et de renforcer la coopération internationale en matière de protection et de développement des forêts.

