https://fr.sputniknews.com/20220109/nucleaire-nouvelle-generation-lue-devra-investir-500-milliards-dici-a-2050-1054247575.html

Nucléaire nouvelle génération: l'UE devra investir "500 milliards d'ici à 2050"

Nucléaire nouvelle génération: l'UE devra investir "500 milliards d'ici à 2050"

Les centrales nucléaires européennes de nouvelle génération nécessiteront un investissement de "500 milliards d'ici à 2050", estime le commissaire européen au... 09.01.2022, Sputnik France

2022-01-09T07:33+0100

2022-01-09T07:33+0100

2022-01-09T07:34+0100

europe

union européenne (ue)

nucléaire

centrale nucléaire

énergie nucléaire

thierry breton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1045882554_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_b2fe721395563dbe96f30f9535d44df8.jpg

"Les centrales nucléaires existantes, à elles seules, nécessiteront 50 milliards d'euros d'investissements d'ici à 2030. Et 500 milliards d'ici à 2050 pour celles de nouvelle génération !", affirme le commissaire français dans un entretien au Journal du dimanche (JDD).Le 31 décembre, la Commission européenne a dévoilé un projet de labellisation verte pour les centrales nucléaires et à gaz, qui vise à faciliter le financement d'installations contribuant à lutter contre le changement climatique.Cette classification, ou "taxonomie", définit des domaines d'investissement qui bénéficieront de labels verts. Or l'objectif européen de neutralité carbone en 2050 implique la mobilisation d'investissements colossaux : la taxonomie est conçue pour permettre l'obtention de financements à des conditions favorables. Pour Thierry Breton, "inclure le nucléaire dans la taxonomie est donc crucial pour permettre à la filière d'attirer tous les capitaux dont elle aura besoin".Alors que 26% de l'électricité produite dans l'UE est aujourd'hui d'origine atomique, il estime que "le nucléaire représentera au moins 15% de l'ensemble (du mix énergétique) en 2050".Le sujet fait l'objet de vifs débats entre les Vingt-Sept, une dizaine de pays --France en tête-- faisant la promotion active du nucléaire face à des Etats très réticents à l'atome civil, comme l'Allemagne ou l'Autriche.La Commission a envoyé sa proposition de texte, débattue depuis des mois et encore provisoire, aux Etats membres le 31 décembre. Le texte fixe des conditions, notamment une limitation dans le temps: pour la construction de nouvelles centrales atomiques, les projets devront ainsi avoir obtenu un permis de construire avant 2045.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

union européenne (ue), nucléaire, centrale nucléaire, énergie nucléaire, thierry breton