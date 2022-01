https://fr.sputniknews.com/20220109/un-incendie-ravage-un-camp-de-refugies-rohingyas-dans-le-sud-du-bangladesh-1054256568.html

Un incendie ravage un camp de réfugiés rohingyas dans le sud du Bangladesh

Un incendie ravage un camp de réfugiés rohingyas dans le sud du Bangladesh

Un incendie a ravagé dimanche un camp de réfugiés rohingyas dans le sud du Bangladesh, détruisant des centaines de maisons, mais aucune victime n'a été... 09.01.2022, Sputnik France

2022-01-09T18:51+0100

2022-01-09T18:51+0100

2022-01-09T18:51+0100

asie

réfugiés

asie

bangladesh

incendie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/1045920398_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_07e05e033da5365110a3a60661f9df94.jpg

L'incendie a touché le camp 16 de Cox's Bazar, un district frontalier où vivent plus d'un million de réfugiés rohingyas, la plupart ayant fui une répression menée par l'armée au Myanmar en 2017.Mohammed Shamsud Douza, un responsable du gouvernement du Bangladesh en charge des réfugiés, a déclaré que les travailleurs d'urgence tentaient de maîtriser l'incendie, dont les causes n'ont pas encore été établies.Dimanche dernier, un autre incendie a ravagé un centre de traitement Covid-19 pour les réfugiés dans un autre camp de réfugiés du district, sans faire de victimes.En mars dernier, un incendie dévastateur à Balukhali, à Cox's Bazar, le plus grand camp de réfugiés au monde, a tué au moins 15 personnes et brûlé plus de 10 000 bicoques.

asie

bangladesh

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

réfugiés, asie, bangladesh, incendie