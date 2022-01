La Chine offre son soutien au Kazakhstan pour s'opposer aux "forces extérieures"

"Les troubles récents au Kazakhstan montrent que la situation en Asie centrale est toujours confrontée à de graves défis, et cela prouve une fois de plus que certaines forces extérieures ne veulent pas de la paix et de la tranquillité dans notre région", a dit Wang Yi lors d'un appel au ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Mukhtar Tileuberdi, selon le ministère chinois.