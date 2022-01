https://fr.sputniknews.com/20220110/les-hopitaux-anglais-sappuient-sur-le-prive-pour-assurer-la-continuite-des-soins-1054264868.html

Les hôpitaux anglais s'appuient sur le privé pour assurer la continuité des soins

Les hôpitaux anglais s'appuient sur le privé pour assurer la continuité des soins

10.01.2022

L'accord de trois mois signifie que le personnel et les installations de soins de santé privés seront disponibles pour soutenir le NHS en cas de besoin et l'aider à maintenir les services de santé pour les patients souffrant d'autres maladies. L'objectif principal étant d'éviter des retards dans le traitement des patients atteints de maladies telles que le cancer.Cette mesure a été mise en place pour s'assurer que le service de santé n'est pas débordé et pour éviter de mettre en œuvre d'autres restrictions visant à juguler la propagation du Covid-19, comme cela a été le cas en Écosse et au Pays de Galles, a-t-il ajouté.Le service national de santé pour l'Angleterre NHS England avait déjà appelé les hôpitaux à préparer la mise en place de structures provisoires pouvant accueillir jusqu'à 4.000 lits supplémentaires, pour se préparer à une éventuelle vague d'admissions engendrée par le variant Omicron.Dans un communiqué, NHS England avait demandé à huit hôpitaux d'identifier les espaces pouvant accueillir des lits tels que les gymnases ou les salles de cours, afin d'y mettre en place des structures temporaires pouvant accueillir une centaine de patients.Ces hubs provisoires doivent venir renforcer le service hospitalier et offrir jusqu'à 4.000 lits supplémentaires "si le nombre record d'infections au Covid-19 entraîne une hausse des admissions et dépasse les capacités existantes".

