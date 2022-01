https://fr.sputniknews.com/20220110/omicron-naffectera-pas-la-croissance-francaise-en-2022-maintenue-a-4-1054262010.html

Omicron n'affectera pas la croissance française en 2022 maintenue à 4%

Omicron n'affectera pas la croissance française en 2022 maintenue à 4%

La flambée du variant Omicron n'affectera pas la croissance française en 2022, maintenue à 4%, a affirmé, lundi, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. 10.01.2022, Sputnik France

2022-01-10T11:48+0100

2022-01-10T11:48+0100

2022-01-10T11:48+0100

france

economie

pib

bruno le maire

covid-19

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1044144234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2adcda92f5cf1569b82c862395d3982f.jpg

Malgré la flambée des cas de contaminations au Covid-19 et la déferlante du variant Omicron, "il n'y a pas de risque de paralysie, pas de désorganisation", a indiqué sur LCI Bruno Le Maire. "En revanche, il y a des difficultés dans certains secteurs", admet-il, évoquant "la restauration, l'hôtellerie" ou "certains secteurs industriels".Il a également assuré que le gouvernement ne laissera " jamais " les entreprises en difficultés pendant la crise sanitaire "se débrouiller seules". "Si vous faites l'objet de restrictions sanitaires ou si vous perdez 65% de votre chiffre d'affaires, vous avez 100% de prise en charge de votre activité partielle. Sur les coûts fixes, la règle est de 50%, et je l'ai élargie à tout le secteur du tourisme", a-t-il dit.Et "si les choses deviennent plus difficiles, je suis prêt à regarder un dispositif d'exonérations de charges. Nous sommes prêts à le déclencher le moment venu ", a indiqué Bruno Le Maire qui a proposé de faire le point fin janvier.Récemment, le ministre français de l’Economie s’est dit " très confiant " pour la croissance française, car " nous démarrons l'année avec un solide acquis de 2,2% et notre économie bénéficie à plein des réformes de fond engagées depuis 2017 ".Dans ses prévisions pour 2022, le gouvernement français se montre plus optimiste que l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui évalue à 3% la hausse annuelle du PIB pour 2022.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

economie, pib, bruno le maire, covid-19, variant omicron du covid-19