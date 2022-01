https://fr.sputniknews.com/20220110/technologies-de-defense-la-coree-du-sud-au-9e-rang-mondial-1054262812.html

Technologies de défense: la Corée du Sud au 9è rang mondial

La Corée du Sud s'est classée 9ème parmi les pays les plus avancés en matière de technologies de défense au titre de l'année 2021, a annoncé lundi l'Institut... 10.01.2022, Sputnik France

Sur 26 domaines clés de technologie de défense, les performances de la Corée du Sud se sont améliorées dans 10 secteurs, dont l'artillerie, les sous-marins, le commandement et le contrôle, les cyber-armes et la surveillance sous-marine, aSi le pays a réalisé des avancées notables dans ces secteurs, le rapport recommande de déployer de plus amples efforts dans 11 secteurs, notamment les systèmes radars et les armes l'espace.Publié depuis 2008, le rapport du KRIT cherche à identifier les forces et les axes amélioration du pays afin de fournir les éléments nécessaires à la mise en place des stratégies de recherche et développement en matière de défense.

