La Côte d’Ivoire se dote d’une usine de montage local de véhicules

La Côte d’Ivoire se dote d’une usine de montage local de véhicules

La Côte d’Ivoire vient de se doter d’une usine d’assemblage de véhicules avec une capacité de production de près de 1000 minibus de 18 à 26 places par an... 11.01.2022, Sputnik France

L’usine, inaugurée lundi par le Premier ministre Patrick Achi, a une chaîne de montage intégral donnant lieu à l’autorisation de porter la mention "Made in Côte d’Ivoire" sur les véhicules sortis de l’unité d’assemblage et une chaîne opérée en pleine capacité par un effectif de 500 travailleurs, tous des Ivoiriens.Se félicitant de la mise sur pied de cette usine de montage local de véhicules, qui permet à la "Côte d’Ivoire de continuer à voir l’avenir en grand", Patrick Achi a annoncé qu’elle "produira annuellement près de 1000 véhicules neufs et verra ses capacités très vite augmenter" afin d’offrir des perspectives d’emploi très rémunérateurs et nombreux pour les jeunes, mais aussi pour les femmes.Pour lui, cette unité d’assemblage de véhicules est le symbole d’une Côte d’Ivoire nouvelle, plus industrielle avec des effets d’entraînement plus massifs et plus positifs pour la nouvelle société.Le Chef du gouvernement a rappelé par l’occasion l’ambition du gouvernement de faire de la Côte d’Ivoire un hub logistique et industriel sous-régional.Pour sa part, le ministre des Transports, Amadou Koné a fait savoir que les véhicules sortis de cette usine coûteront 30% moins cher que les véhicules importés.

