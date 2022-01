https://fr.sputniknews.com/20220111/pas-de-nouvelle-hausse-du-prix-de-lelectricite-en-2022-dit-pompili-1054370693.html

Pas de nouvelle hausse du prix de l'électricité en 2022, dit Pompili

Pas de nouvelle hausse du prix de l'électricité en 2022, dit Pompili

Il n'y aura pas en France en 2022 de hausse des prix de l'électricité au-delà la hausse de 4% prévue, a déclaré mardi la ministre de la Transition écologique... 11.01.2022, Sputnik France

2022-01-11T12:34+0100

2022-01-11T12:34+0100

2022-01-11T12:34+0100

france

gaz

électricité

bruno le maire

prix

barbara pompili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045949086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17c04df331aa77ae4b20fddf4230aa23.jpg

Face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité, le gouvernement français a annoncé au début de l'automne un blocage des prix pour préserver les ménages jusqu'à ce que les cours mondiaux de l'énergie baissent.Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré lundi que le gouvernement travaillait à des mesures "complémentaires" face à cette hausse des prix et que des annonces devraient avoir lieu d'ici la fin de la semaine.Barbara Pompili a en outre réaffirmé qu'il n'y aurait pas de pénurie d'électricité alors qu'EDF a annoncé en décembre la prolongation de l'arrêt des deux réacteurs nucléaires de la centrale de Civaux et la mise à l'arrêt des deux unités de Chooz.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, gaz, électricité, bruno le maire, prix, barbara pompili