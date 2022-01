https://fr.sputniknews.com/20220111/un-americain-recoit-une-greffe-de-cur-porcin-genetiquement-modifie-1054367370.html

Un Américain reçoit une greffe de cœur porcin génétiquement modifié

L'intervention, réalisée par une équipe de l'école de médecine du Maryland, est l'une des premières à démontrer la faisabilité d'une greffe de cœur du porc... 11.01.2022, Sputnik France

Un Américain âgé de 57 ans en phase terminale d'une maladie cardiaque se repose et va bien après avoir reçu trois jours plus tôt une greffe d'un cœur porcin génétiquement modifié, une opération chirurgicale inédite, ont rapporté lundi ses médecins.Si la greffe s'avère réussie, les scientifiques espèrent que les organes porcins pourront être utilisés pour contribuer à compenser la pénurie de donneurs d'organes.Pour procéder à cette intervention, l'école de médecine a obtenu le 31 décembre une autorisation en urgence de l'autorité fédérale américaine de la santé, alors qu'il s'agissait du dernier recours pour le patient, David Bennett.D'après le site organdonor.gov, environ 110.000 personnes aux États-Unis sont dans l'attente d'une greffe d'organe. Plus de 6.000 patients meurent chaque année faute de dons d'organe.Le cœur porcin génétiquement modifié a été fourni par Revivicor, une firme médicale basée à Blacksburg dans l'État de Virginie.

