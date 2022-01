https://fr.sputniknews.com/20220112/biontech-et-instadeep-sallient-pour-developper-un-systeme-dalerte-precoce-1054389485.html

BioNTech et InstaDeep s'allient pour développer un système d'alerte précoce

BioNTech et InstaDeep s'allient pour développer un système d'alerte précoce

Le développeur de vaccins allemand BioNTech et la société InstaDeep, basée à Londres, ont mis au point un système d'alerte précoce pour détecter les variants... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T13:41+0100

2022-01-12T13:41+0100

2022-01-12T13:55+0100

covid-19

allemagne

oms

détection

coronavirus sars-cov-2

comirnaty, vaccin de pfizer/biontech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1045853019_0:404:2207:1645_1920x0_80_0_0_a1cee2017ec82632033a872f9c44b6a4.jpg

Le système d'alerte précoce (EWS), une nouvelle méthode de calcul qui analyserait les données de séquençage disponibles dans le monde entier et prédirait l'émergence des variants à haut risque du SARS-CoV-2, est basé sur des mesures d'évasion immunitaire et d'aptitude virale calculées par l'intelligence artificielle (IA), selon un communiqué conjoint publié mardi par les deux sociétés.Pendant une période d'essai, le système a détecté plus de 90% des variants du virus identifiés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en moyenne deux mois à l'avance, précise la même source.L'Allemagne a connu récemment une augmentation des infections au coronavirus. L'incidence du Covid-19 sur sept jours pour 100.000 habitants dans le pays ayant atteint 387,9, contre 375,7 la veille, selon des données publiées mardi par l'Institut Robert-Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

allemagne, oms, détection, coronavirus sars-cov-2, comirnaty, vaccin de pfizer/biontech