La pression s'accentue sur Boris Johnson, attendu devant le Parlement

Alors que les élus de l'opposition ont appelé à la démission de Boris Johnson, la grogne monte également dans le camp conservateur dont certains membres ont également évoqué le départ du Premier ministre s'il s'avère qu'il a enfreint les règles imposées par son propre gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus.Selon la chaîne ITV, l'invitation "Apportez votre alcool ("booze")" a été envoyée par courriel à une centaine de personnes par le secrétaire personnel de Boris Johnson, Martin Reynolds, et la fête a rassemblé une quarantaine de convives, dont le chef du gouvernement et son épouse, le 20 mai 2020, alors que les écoles, pubs et restaurants étaient fermés en Grande-Bretagne.Boris Johnson a jusqu'à présent refusé de confirmer ou non sa présence à cette "garden party", se contentant de déclarer qu'une enquête était en cours par une haute représentante gouvernementale, Sue Gray.Boris Johnson sera interrogé par les élus lors de la séance de questions au Parlement à 12h00 GMT.Les journaux, y compris ceux habituellement favorables au Premier ministre, ont averti que si ce dernier ne clarifiait pas la situation, sa position pourrait devenir intenable.Le Premier ministre avait présenté en décembre dernier ses excuses après la diffusion d'une vidéo montrant ses collaborateurs riant et plaisantant à propos de cette fête.Un sondage réalisé mardi par Savanta ComRes a montré que 66% des personnes interrogées jugeaient que Boris Johnson devait quitter le pouvoir, soit une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à décembre.Le mois dernier, les conservateurs ont subi une défaite électorale dans la circonscription rurale du North Shropshire, dans le centre de l'Angleterre, qui leur était acquise depuis près de deux siècles.

