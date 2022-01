https://fr.sputniknews.com/20220112/les-prix-a-la-production-en-chine-progressent-plus-lentement-que-prevu-en-decembre-1054388048.html

Les prix à la production en Chine progressent plus lentement que prévu en décembre

Les prix à la production en Chine ont progressé plus lentement que prévu en décembre, alors que le gouvernement a pris des mesures pour contenir la flambée des... 12.01.2022, Sputnik France

chine

prix

production

L'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 10,3% le mois dernier en rythme annuel, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques (BNS). Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une croissance de 11,1%, après une hausse de 12,9% enregistrée en novembre.L'inflation du secteur manufacturier, qui a atteint des sommets ces dernières semaines, a été modérée, Pékin étant intervenu pour stabiliser les prix des matières premières et atténuer la pénurie d'énergie.En 2021, l'indice CPI a progressé de 0,9%, contre une croissance de 2,5% en 2020.Les mesures de restrictions visant à contenir les résurgences de l'épidémie de coronavirus devraient encore peser sur les perspectives économiques. Certaines villes de Chine demandent déjà à leurs habitants de ne pas se déplacer pour les festivités du Nouvel An lunaire.Le Nouvel An lunaire est la plus importante fête nationale en Chine et donne lieu traditionnellement à des rassemblements familiaux. Des millions de personnes parcourent le pays - parfois sur des dizaines de milliers de kilomètres - pour quitter les grandes villes et rejoindre leur domicile d'origine dans des régions reculées.

