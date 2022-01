L'Inde teste avec succès le missile supersonique BrahMos

https://fr.sputniknews.com/20220112/linde-teste-avec-succes-le-missile-supersonique-brahmos-1054383134.html

Le missile mer-mer a été lancé depuis le destroyer de la marine indienne INS Vishakhapatnam au large de la côte ouest du pays et a atteint sa cible avec une... 12.01.2022

L'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a annoncé avoir testé avec succès, le 12 janvier, le missile supersonique BrahMos.Le missile mer-mer a été lancé depuis le destroyer de la marine indienne INS Vishakhapatnam au large de la côte ouest du pays et avait atteint sa cible avec une grande précision, a indiqué la même source, notant que le missile vole à une vitesse de 2,8 Mach, soit presque trois fois la vitesse du son.Le missile est capable de transporter une ogive de 300 kilogrammes (à la fois conventionnelle et nucléaire), précise la DRDO.Le BrahMos est un missile de croisière supersonique développé conjointement par l'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense et la société russe NPOM, dans le cadre d'une co-entreprise Brahmos Aerospace.

