Militaires au pouvoir: le Burkina Faso pourrait-il emboîter le pas au Mali et à la Guinée?

Une tentative présumée de coup d’État a été déjouée au Burkina Faso, où huit militaires ont été interpellés. Dans un contexte ouest-africain marqué par les... 12.01.2022, Sputnik France

Que se passe-t-il réellement au Burkina Faso? C’est la question que continuent de se poser les habitants, malgré l’annonce du parquet militaire.En effet, le parquet militaire a diffusé sur les réseaux sociaux, dans l’après-midi du 11 janvier, un communiqué annonçant l’interpellation de huit militaires qui feraient partie d’un groupe qui "projetait de déstabiliser les institutions de la République". Ces arrestations, précise le communiqué, ont été possibles à la suite d'une "dénonciation d'un membre de la bande", le 8 janvier.Selon des médias locaux, parmi les militaires interpellés figure le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana, chef de corps du 12e régiment d’infanterie commando. Ce dernier officiait également en tant que commandant du secteur ouest du groupement des forces de sécurisation du nord du pays. Contactée par Sputnik, une source sécuritaire confirme l’arrestation de cet officier, qui serait une pièce maîtresse du coup en préparation.C’est là une affaire qui évoque inévitablement l’interpellation fin décembre 2017 du colonel Denise Auguste Barry, ancien ministre de la Sécurité dans le gouvernement de transition au Burkina Faso, pour "tentative de déstabilisation". Et qui au passage interroge sur l’atmosphère au sein des forces armées.Si les révélations du parquet militaire sont venues éclairer les Burkinabè, un point d’ombre subsiste. En effet, ceux-ci, privés de la moindre explication, se demandent toujours si la coupure d’Internet mobile observée depuis l’après-midi du 10 janvier est liée aux évènements en cours. Brièvement rétablie dans la matinée du 11, la connexion connaît depuis des perturbations. L’accès aux réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp, était encore restreint au matin du 12 janvier, et les utilisateurs passent par des VPN pour faciliter la navigation.Cela dit, ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit. En novembre dernier déjà, le gouvernement avait interrompu pendant huit la connexion Internet, avançant "des raisons de défense et de sécurité" qui ont peu convaincu l’opinion.Comprendre la tentation militaire au Burkina et dans la régionL’Afrique de l’Ouest connaît ses dernières des années des bouleversements sociopolitiques et sécuritaires majeurs. Au Mali, en août 2020, puis en Guinée, en septembre 2021, les militaires ont pris le pouvoir, avec plus ou moins d’assentiment des populations. Et selon des observateurs, le Burkina Faso qui fait face à la plus grave crise sécuritaire de son Histoire pourrait lui aussi être aspiré par cette spirale ayant déjà englouti ses deux voisins.Interrogé par Sputnik, Sylvain Nguessan, analyste politique et sécurité, directeur de l’Institut de stratégies d’Abidjan, explique que pour comprendre les bouleversements en cours et cette tentation militaire en particulier, il faut se pencher sur l’Histoire des États ouest-africains, qui évoluerait par vagues.

