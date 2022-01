https://fr.sputniknews.com/20220113/cedeao-contre-mali-jusquou-ira-le-bras-de-fer-1054414993.html

CEDEAO contre Mali: jusqu'où ira le bras de fer?

Après les lourdes sanctions de la CEDEAO contre le Mali, les autorités de la Transition vont devoir faire des choix. Entre résistance à la sévérité de chefs... 13.01.2022, Sputnik France

Un sentiment de culpabilité habiterait-il les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) après les sanctions économiques, financières, commerciales et politiques hors normes infligées au Mali à l’issue de leur sommet extraordinaire tenu à Accra le 9 janvier 2022? Leur mutisme face aux déchaînements de "solidarité avec le peuple malien" et l’impopularité manifeste de leurs décisions auprès des opinions publiques africaines dans les médias sociaux et classiques le laisseraient croire. Une désapprobation générale s’exprime pour condamner "la main lourde" de Présidents loin d’être considérés comme des modèles chez eux, même si, pour leur part, la junte malienne est brocardée pour son "amateurisme".Au lendemain de l’annonce de ces sanctions, le colonel Assimi Goïta a pris la parole à la télévision publique malienne pour souffler le chaud et le froid. Le Mali "reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l’organisation". Mais en même temps, a-t-il indiqué, "nous avons fait le choix d’être sincères afin de prendre notre destin en main en forgeant notre propre voie".Macky Sall pourrait-il rétablir le dialogue entre les parties?De fait, les lignes de démarcation s’installent au plan international. Le Mali peut compter ses soutiens dans les sociétés civiles africaines et au Conseil de sécurité des Nations unies où la Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution de soutien aux mesures drastiques prises par la CEDEAO. La France et les États-Unis, de leur côté, approuvent de manière ostensible la main lourde de l’organisation ouest-africaine. Un scénario de "fuites en avant et de réciprocités" s’installe entre les deux camps que des voix africaines et internationales appellent au compromis.En attendant, les embouteillages gonflent sur les deux sens du corridor Dakar-Bamako où passent chaque jour plusieurs centaines de camions maliens et sénégalais. Un chaos qui devrait impacter une économie du Sénégal très largement imbriquée à celle du Mali dans de nombreux secteurs d’activités. Macky Sall, signataire des mesures de sanctions contre son voisin et fortement critiqué dans son pays, peut-il faire quelque chose après cet aveuglement inattendu de sa part?

afrique

mali

