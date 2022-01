https://fr.sputniknews.com/20220113/la-lituanie-suspend-un-accord-de-transport-de-fret-ferroviaire-avec-la-bielorussie-1054402333.html

La Lituanie suspend un accord de transport de fret ferroviaire avec la Biélorussie

La Lituanie suspend un accord de transport de fret ferroviaire avec la Biélorussie

La Lituanie a annoncé, mercredi, la suspension d'un accord de transport ferroviaire de fret avec la Biélorussie, à partir du mois de février, après des... 13.01.2022, Sputnik France

biélorussie

lituanie

trafic ferroviaire

Il s'agit de l’accord conclu en 2018 entre la compagnie ferroviaire publique nationale lituanienne et le groupe étatique biélorusse "Belaruskali", producteur géant d'engrais à base de potasse.L'accord ne sera plus valide à compter de février, a indiqué le ministre lituanien des Transports, Marius Skuodis, à l'issue d'une réunion du gouvernement.De son côté, la compagnie ferroviaire lituanienne s'est dite prête à adhérer à la décision gouvernementale, même si cela va lui coûter une perte de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et un quart de sa cargaison de fret transportée.Cependant, le gouvernement lituanien craint que "Belaruskali" ne trouve une autre possibilité pour acheminer sa production jusqu'au port de Klaipeda (nord de la Lituanie), endroit le plus proche pour l'exportation vers le monde entier des engrais biélorusses.En décembre dernier, quand les sanctions américaines contre "Belaruskali" étaient entrées en vigueur, Vilnius n'avait pas réussi à stopper le transit de ce fret ferroviaire.

