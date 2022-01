https://fr.sputniknews.com/20220113/lirak-durcit-les-restrictions-sanitaires-1054402076.html

L'Irak durcit les restrictions sanitaires

L'Irak durcit les restrictions sanitaires

Le gouvernement irakien a décidé, mercredi, de durcir les restrictions sanitaires afin de lutter contre la propagation du variant Omicron. 13.01.2022, Sputnik France

2022-01-13T10:13+0100

2022-01-13T10:13+0100

2022-01-13T10:27+0100

covid-19

irak

restrictions

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054003865_0:187:2961:1853_1920x0_80_0_0_2bb830f4dbb7d22af6b45b389975ed21.jpg

Chaque personne entrant au territoire irakien doit impérativement fournir un document attestant sa double vaccination contre la Covid-19, ainsi qu'un résultat négatif du test d'acide nucléique effectué dans les 72 heures, a indiqué le Premier ministre irakien, Mustafa al-Kadhimi, dans un communiqué.De surcroît, toutes les institutions gouvernementales et non gouvernementales en Irak devront apporter un suivi au processus de vaccination de leurs employés et interdire l'accès à leurs bâtiments à toute personne se présentant sans carte de vaccination.Un total de 2.037 nouvelles contaminations et 5 cas de décès ont été enregistrés cours des dernières 24 heures.

irak

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

irak, restrictions, variant omicron du covid-19