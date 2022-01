Stella Kamnga: "Le modèle d’assimilation ne fonctionne plus car les politiques ont baissé les bras"

"Quand on veut aller dans un pays, on s’attend à ce que ce pays nous accueille avec ses spécificités. Les étrangers n’éprouvent plus le besoin de s’assimiler car ils ne trouvent plus une société “française”, mais une autre partie de leur pays, de leur communauté ou de leur village en venant en France! C’est le drame de cette immigration", déplore Stella Kamnga.