Top 10 des mésinformateurs francophones et des sites les plus fiables: une autre forme de censure?

Qui est NewsGuard Technologies, cette société privée qui cible RT et Sputnik France pour "mésinformation"? Décryptage du chercheur François-Bernard Huyghe pour... 13.01.2022, Sputnik France

Qui se cache derrière NewsGuard Technologies, cette start-up qui "évalue la fiabilité des sites d’information en France"? Elle se présente comme étant exclusivement dédiée à apporter "plus d’informations aux personnes sur les sources des informations qu’elles découvrent en ligne".C’est une société privée qui a bénéficié du financement de Publicis Group et de la Knight Foundation. Son comité de consultation est composé d’anciens cadres du renseignement américain (comme Tom Ridge ou Michael Hayden) et de l’Otan (Anders Fogh Rasmussen).NewsGuard a mis en ligne un communiqué de presse dans lequel elle publie le Top 10 des mésinformateurs francophones (avec en tête France Soir, Sputnik, RT France) et le Top 10 des sites fiables avec le plus d’engagements en ligne (20 Minutes, RFI, France 24).Derrière ce classement se cache une forme de censure qui ne dit pas son nom. François-Bernard Huyghe, responsable de l’Observatoire géostratégique de l’information et directeur de recherche à l’IRIS, n’est pas surpris, pour lui, "il n’y a pas besoin de beaucoup enquêter pour savoir qui vote là-dedans":

