Allemagne: la cheffe de la diplomatie en visite officielle à Moscou la semaine prochaine

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé jeudi la visite officielle à Moscou la semaine prochaine de la ministre allemande des Affaires étrangères... 14.01.2022, Sputnik France

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou, que la visite de la cheffe de la diplomatie allemande est prévue le 18 janvier courant.C'est le premier déplacement de Mme Baerbock en Russie depuis son entrée en fonction en décembre dernier.Elle a expliqué que "les deux parties discuteront de la proposition de la Russie de signature de garanties de sécurité, des relations bilatérales, de l’agenda des discussions politiques et de la coopération dans les domaines commercial, économique et humanitaire, en plus des contacts parlementaires et régionaux".

