Delhi signale plus de 28.000 nouveaux cas, le pic le plus élevé depuis le début de l'épidémie

La mégalopole indienne de Delhi a fait état, jeudi, de 28.867 nouveaux cas de Covid-19, soit le pic le plus élevé depuis le début de l'épidémie. 14.01.2022, Sputnik France

La capitale a également signalé 31 décès dus au Covid-19, contre 40 la veille, a fait savoir le ministère indien de la Santé, notant que malgré le nombre élevé de cas, il y a eu moins d'hospitalisations et de décès au cours de la vague actuelle provoquée par le variant Omicron.À l'échelle nationale, le pays de 1,3 milliard d'habitants a enregistré, jeudi, plus de 264.000 nouvelles contaminations.Le Premier ministre indien, Narendra Modi a tenu jeudi une réunion d'examen avec les ministres en chef des États fédérés pour discuter de la situation pandémique dans le pays.En cette saison festive, la vigilance de la population et des autorités devrait être renforcée, note M. Modi, ajoutant que la plupart des traitements Covid devraient être entrepris sous isolement à domicile, alors que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour assurer la télémédecine.Il a également appelé à renforcer la campagne de vaccination, notant qu'à ce jour l'Inde a administré la première dose à environ 92 % de la population adulte, alors que la couverture de la deuxième dose a atteint environ 70 %.Plus de 1,5 milliard de doses ont été administrées à travers le pays principalement les vaccins de Covishield d'AstraZeneca et de Covaxin.

