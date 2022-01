https://fr.sputniknews.com/20220114/fetes-en-periode-de-deuil-downing-street-sexcuse-aupres-de-la-reine-1054433352.html

Fêtes en période de deuil: Downing Street s'excuse auprès de la reine

Fêtes en période de deuil: Downing Street s'excuse auprès de la reine

Downing Street s'est excusé vendredi auprès de la reine Élisabeth II pour des fêtes organisées la veille des funérailles de son époux, le prince Philip.

2022-01-14T21:15+0100

2022-01-14T21:15+0100

2022-01-14T21:15+0100

"Il est profondément regrettable que cela ait eu lieu à une période de deuil national et le numéro 10 [Downing Street, ndlr] a présenté des excuses au palais", a déclaré un porte-parole de Boris Johnson.Selon le Telegraph, durant la soirée du 16 au 17 avril 2021, des collaborateurs de Downing Street, sans le Premier ministre, ont fêté le départ du directeur de la communication James Slack, depuis rédacteur en chef adjoint du tabloïd The Sun, et du photographe personnel de Boris Johnson.À l'époque, les rencontres en intérieur étaient interdites, les Britanniques ne pouvant se retrouver qu'à six au maximum à l'extérieur.Boris Johnson, 57 ans, n'était pas présent et se trouvait, selon un porte-parole cité par le Telegraph, à Chequers, résidence de campagne des chefs de gouvernement britanniques.Mais ces nouvelles révélations viennent allonger une liste déjà longue de fêtes organisées dans les cercles du pouvoir durant les périodes de confinement et mettent davantage dans l'embarras le leader conservateur qui s'est déjà excusé mercredi "auprès de la nation britannique" pour une autre fête organisée en mai 2020 à Downing Street.Alors que les appels à la démission pullulent, Boris Johnson et les membres de son gouvernement répètent qu'il convient d'attendre, la semaine prochaine au mieux, les conclusions d'une enquête interne menée par la haute fonctionnaire Sue Gray sur ces événements.

