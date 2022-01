https://fr.sputniknews.com/20220114/la-france-grande-victime-de-la-fraude-aux-prestations-sociales-charles-prats-fait-le-point-1054428782.html

La France, grande victime de la fraude aux prestations sociales? Charles Prats fait le point

La France, grande victime de la fraude aux prestations sociales? Charles Prats fait le point

Qui sont les 8,2 millions d’assurés sociaux fantômes dans notre pays? C’est l’une des questions que pose Charles Prats dans son dernier ouvrage. Ce magistrat... 14.01.2022, Sputnik France

2022-01-14T16:43+0100

2022-01-14T16:43+0100

2022-01-14T16:43+0100

présidentielle 2022

france

fraude fiscale

fraude sociale

sécurité sociale

charles prats

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1054428739_0:19:2200:1257_1920x0_80_0_0_bab3d7c99006ebc2f6b29c1c7308df7f.png

Thème récurrent de la Présidentielle: le coût de la sécurité sociale. Et son corollaire plus polémique, celui des fraudeurs! Pour le juge Charles Prats, figure médiatique de la lutte contre la fraude sociale, les escrocs à la sécu courent toujours. Et ils seraient de plus en plus nombreux. Preuve en est pour l’auteur du récent Cartel des fraudes 2 (Éd. Ring), ces 8,2 millions d’assurés fantômes inscrits en France à l’Assurance maladie.Au total, cette fraude se monterait à 50 milliards d’euros annuels, selon lui. Des chiffres qui ne font pas l’unanimité. Le magistrat est en effet devenu ces dernières années la bête noire de tous les «fact checkers» de France et de Navarre. Soutien de Valérie Pécresse, au titre d’«orateur-riposte», Charles Prats se lancerait-il sous couvert de justice sociale dans «une chasse aux pauvres»? À notre micro, il s’en défend en s’appuyant notamment sur le dernier sondage Harris Interactive. Selon ce dernier, 49% des Français estiment que la priorité de la lutte contre la fraude aux finances publiques doit porter sur les prestations sociales.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

france, fraude fiscale, fraude sociale, sécurité sociale, charles prats