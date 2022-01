https://fr.sputniknews.com/20220114/le-rwanda-recevra-4-millions-de-doses-de-vaccin-de-la-part-de-la-chine-1054419915.html

Le Rwanda recevra 4 millions de doses de vaccin de la part de la Chine

Dans un communiqué, l'ambassade de Chine au Rwanda relève que M.Rao Hongwei a eu un entretien téléphonique avec le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, faisant savoir que le diplomate chinois a assuré que, face à la propagation rapide du variant Omicron, la Chine a décidé de faire don de 4 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la Covid-19 au Rwanda.Ces dons visent à soutenir le Rwanda dans l'accélération de sa campagne de vaccination, pour une meilleure protection de la santé et la sécurité des citoyens, a expliqué le diplomate chinois, félicitant les autorités de Kigali pour avoir atteint l’objectif de vacciner 40% de sa population en 2021.Pour sa part, le chef de la diplomatie rwandaise a exprimé sa gratitude au gouvernement chinois pour le don supplémentaire, louant le rôle de Pékin dans la réalisation des objectifs fixés par Kigali en matière de vaccination.Les 4 millions de doses prévues aideront le Rwanda à augmenter le taux de vaccination en vue atteindre l'objectif de vacciner 70% de la population d'ici la mi-2022, a noté le ministre, ajoutant que cette contribution est à même de renforcer la riposte du pays face à la crise sanitaire.Au 12 janvier, plus de 7,8 millions de personnes avaient reçu au moins une première dose de vaccin, tandis que 5,6 millions étaient doublement vaccinées.En outre, quelque 408.771 personnes ont reçu une dose de rappel.En novembre dernier, le ministère de la Santé avait élargi l’opération de vaccination aux enfants de 12 ans et plus. Désormais, les autorités étudient la possibilité de vacciner les enfants de moins de 12 ans.

