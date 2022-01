https://fr.sputniknews.com/20220115/alerte-au-tsunami-dans-le-pacifique-apres-une-eruption-volcanique-1054438720.html

Alerte au tsunami dans le Pacifique après une éruption volcanique - vidéos

L'éruption d'un volcan sous-marin au large des îles Tonga a déclenché une alerte au tsunami dans plusieurs archipels du Pacifique, où des vagues atteignant un... 15.01.2022, Sputnik France

Selon le centre de surveillance des tsunamis américain et les services météorologiques australiens, des vagues de 1,2 m de haut ont frappé Nuku'alofa, la capitale des Tonga, située à 65 km au nord du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai.L'alerte a aussi été déclenchée aux Fidji et aux Samoa américaines, où des vagues d'un peu moins d'un mètre de haut ont été observées dans la capitale Pago Pago. L'alerte a cependant été levée ultérieurement aux Samoa.La Nouvelle-Zélande a lancé un avertissement contre le risque de forts courants inhabituels le long de ses côtes Nord et Est. En revanche, aucune alerte au tsunami n'a été émise en Australie.L'éruption du volcan, qui a débuté vendredi, a propulsé un panache de cendres et de vapeur de 20 km de haut dans le ciel des Tonga, plongeant les îles en partie dans l'obscurité, selon des témoins sur place.

