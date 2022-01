https://fr.sputniknews.com/20220115/ethiopie-lonu-deplore-des-raids-ayant-tue-plus-de-100-civils-dans-le-tigre-1054435047.html

Ethiopie: l'Onu déplore des raids ayant tué plus de 100 civils dans le Tigré

Ethiopie: l'Onu déplore des raids ayant tué plus de 100 civils dans le Tigré

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) s'est inquiété vendredi d'"informations multiples, profondément préoccupantes" faisant état...

S'exprimant devant des journalistes à Genève, une porte-parole du HCDH a cité de multiples attaques aériennes dans la région du nord de l'Ethiopie, notamment contre un autocar, un aéroport et un camps de déplacés.Les porte-parole de l'armée et du gouvernement éthiopiens n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaire.Par le passé, le gouvernement a nié cibler des civils dans le cadre de son conflit de plus d'un an avec les rebelles du Tigré. Ceux-ci ne disposeraient pas de moyens aériens suffisants pour mener des raids.

