La légende américaine du tennis Chris Evert aux prises avec un cancer

La légende américaine du tennis Chris Evert aux prises avec un cancer

La légende du tennis mondial, l'Américaine Chris Evert, qui a remporté 18 titres du Grand Chelem dans sa carrière, a annoncé qu’elle a été diagnostiquée de... 15.01.2022, Sputnik France

"J’ai de la chance qu'ils [les médecins, ndlr] l'ont diagnostiqué tôt et je m'attends à des résultats positifs de mon plan de chimio", a-t-elle indiqué dans un communiqué mis en ligne sur son compte Twitter.Âgée de 67 ans, Evert a ajouté qu’en partageant son histoire, elle voulait "aider les autres".L’ancienne tenniswoman américaine a également indiqué qu’elle va commenter, sur la chaîne ESPN, des matchs de l’Open d’Australie qui débutera ce lundi.Considérée comme l'une des plus grandes joueuses de l'histoire, Evert a remporté 157 titres en simple dames, dont 18 titres du Grand Chelem et quatre Masters. Elle est recordwoman en nombres de titres à Roland-Garros avec sept victoires, et à l'US Open, en ère open, avec six victoires (à égalité avec Serena Williams).

