"Nous arrivons face à l’opportunité historique que la guerre froide finisse enfin"

Après une semaine d’échanges entre la Russie et l’Occident sur les tensions en Ukraine, la situation pourrait se résoudre plus rapidement qu’il n’y paraît... 15.01.2022, Sputnik France

Le 10 janvier s’est tenu à Genève le sommet Russie–États-Unis sur la sécurité en Europe. L’un des objectifs de cette réunion était de déminer la situation explosive autour de l’Ukraine.Au-delà de cette crise, Moscou souhaite que les États-Unis et l’Otan arrêtent de menacer la frontière russe avec leurs systèmes de missiles et leurs soldats. Washington, pour sa part, veut que Moscou éloigne ses troupes de la frontière russo-ukrainienne. La Russie a pourtant souligné qu’elle n’avait aucune intention d’envahir l’Ukraine.Elle souhaite en revanche que Washington arrête son expansion vers la frontière russe par le biais de son soutien massif à l’Ukraine et réduise les déploiements de troupes de l’Otan en l’Europe de l’Est. Washington a opposé une fin de non-recevoir à Moscou. Ainsi, il laisse sur la table une éventuelle intégration de l’Ukraine dans l’Otan, une ligne rouge pour la Russie.Sébastien Cochard, ancien diplomate et conseiller de députés au Parlement européen sur les affaires économiques et de relations internationales, approuve la démarche de Moscou :Quel est l’intérêt de l’Ukraine aux yeux des États-Unis? Le conseiller considère qu’elle n’en a guère:Un accord est-il envisageable?

