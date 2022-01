https://fr.sputniknews.com/20220116/coree-du-sud-un-nombre-croissant-dauto-entrepreneurs-envisagent-de-fermer-boutique-1054452138.html

Corée du Sud: un nombre croissant d'auto-entrepreneurs envisagent de fermer boutique

Corée du Sud: un nombre croissant d'auto-entrepreneurs envisagent de fermer boutique

Quatre auto-entrepreneurs sur 10 en Corée du Sud envisagent de fermer boutique en raison de la faiblesse des ventes et des règles strictes de distanciation... 16.01.2022, Sputnik France

2022-01-16T15:52+0100

2022-01-16T15:52+0100

2022-01-16T17:22+0100

corée du sud

commerce

ventes

fermeture

entreprise

covid-19

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104374/64/1043746490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a42dd7fdec3c5ff30ce6d5faa28d3f70.jpg

Il ressort de cette enquête menée auprès de 500 gérants de restaurant, commerçants en détail et d'autres prestataires de services, que 40,8% des répondants envisagent de suspendre leurs activités.28,2% des sondés ont imputé leur décision à la baisse des ventes et des bénéfices, alors que 17,8% ont évoqué la difficulté à obtenir des fonds et l'augmentation des charges liées aux prêts, selon l'enquête, relayée par l'agence de presse Yonhap.Les petits commerçants et les travailleurs indépendants ont été durement touchés par les règles de distanciation sociale et les restrictions sur les heures d'ouverture des entreprises mises en place pour lutter contre la pandémie.Parmi les personnes interrogées, 30,7% se sont déclarées préoccupées par la morosité des consommateurs, la pandémie continuant à affecter leurs dépenses.A partir de lundi, le gouvernement prévoit de maintenir un couvre-feu à 21 heures dans les restaurants et les cafés, tout en autorisant les rassemblements de six personnes contre quatre actuellement.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, commerce, ventes, fermeture, entreprise, covid-19, coronavirus sars-cov-2